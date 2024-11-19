Denizli İş Dünyası Destek Talep Etti - Son Dakika
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Politika

Denizli İş Dünyası Destek Talep Etti

Denizli İş Dünyası Destek Talep Etti

DTO Başkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a sektör destekleri için taleplerini iletti.

19.11.2024 14:21
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Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği Denizli İş Dünyası Buluşması'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Denizli Ticaret Odası üyelerinin istek ve beklentilerini iletti; "Sırtımızdaki yükü taşımakta artık çok zorlanıyoruz; sektörlerimize yönelik devlet desteklerinin artırılmasını istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Denizli ziyareti programı kapsamında, iş dünyasının temsilcileri ile buluştu. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, sivil toplum kuruluşu başkanları ile çok sayıda iş insanı katıldı. Vali Coşkun, Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açılış konuşmaları sonrasında, programın talepler ve soru cevap kısmına geçildi.

Sektörlerin desteklenmesini talep etti

Burada Başkan Erdoğan, söz alarak, Denizli Ticaret Odası üyelerinin beklenti ve isteklerini aktardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, yakından takip ettikleri ve takdir ettikleri çalışmalarından dolayı teşekkür eden Erdoğan, Denizli olarak yüksek enflasyon, yüksek faiz ve düşük kurun ortaya çıkardığı sorunlar ile finansmana erişim ve finansman maliyeti sebebiyle sırtlarındaki ağır yükü taşıyamaz hale geldiklerini ifade etti. Başkan Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası olarak üyelerimizi KOSGEB destekleriyle fuar organizasyonlarına götürüyoruz, bu faaliyetimizi kesintisiz sürdürmek istiyoruz. Ancak, KOSGEB destekleri kısıtlandı, bunun artırılmasını bekliyoruz. Meslek liselerimizdeki mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılması için son teknoloji makine ve ekipmanların sağlanması gerekiyor. Ayrıca, İzmir-Denizli arasındaki demiryollarımızın iyileştirilmesini ve bir an önce hızlı trene kavuşmak istiyoruz. Tüm bunların yanında yurt dışındaki Türk Ticaret Merkezlerimizin sayısını arttırmalıyız. Bu, bizim ihracatımızı artırmaya yönelik yeni pazar arayışı çalışmalarımıza da büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Ticareti geliştirmek için atılacak adımların arkasındayız

Başkan Erdoğan'ın isteklerini tek tek not alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konularla ilgili araştırmalar yapacaklarını, ticareti geliştirmek için atılacak adımların arkasında olduklarını söyledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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