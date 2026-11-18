Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin 16. Seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Yeter Çam, üyelerin desteğini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 16. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nu yoğun katılımla gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda demokratik bir seçim süreci yaşandı. Yapılan seçim sonucunda mevcut başkan Yeter Çam, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Genel kurula; Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Selçuk ile çok sayıda Engelliler Meclisi üyesi katıldı. Genel kurulun divan başkanlığını ise Velittin Kalınkara yaptı.

Ortak akıl ve dayanışma vurgusu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, yeniden başkanlığa seçilen Yeter Çam'ı tebrik ederek yeni dönemde başarılar diledi. Engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında eşit, etkin ve güçlü şekilde yer alması gerektiğini belirten Marım, talep ve beklentilerin yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine doğrudan yansıtılmasının önemine değindi. Marım, yeni dönemde de engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak çalışmaların katılımcılık, dayanışma ve ortak akıl anlayışıyla sürdürüleceğini ifade etti.