Denizli Kutlubey Mahallesi'nde Altyapı ve Üst Yapı Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Denizli Kutlubey Mahallesi'nde Altyapı ve Üst Yapı Çalışmaları Tamamlandı

Denizli Kutlubey Mahallesi\'nde Altyapı ve Üst Yapı Çalışmaları Tamamlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bekilli ilçesi Kutlubey Mahallesi'nde tamamladığı içme suyu hattı ve üst yapı çalışmaları ile bölgenin çehresini değiştirdi. Yeni yollar ve parke taşları ile mahalle modern bir görünüm kazandı.

23.12.2024 13:52  Güncelleme: 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bekilli ilçesi Kutlubey Mahallesi'nde tamamladığı içme suyu hattı çalışmaları sonrası üst yapı çalışmalarını da gerçekleştirerek mahallenin çehresini değiştirdi. Kutlubey'e üst yapı çalışmalarında 1000 ton asfalt döküldü, 90 bin m beton parke taşı döşendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce Bekilli ilçesi Kutlubey Mahallesi'nde başlattığı altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladı. İlk etapta Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Kutlubey Mahallesi'nde sık sık içme suyu hatlarında arıza ve patlak yaşanması sebebiyle ömrünü tamamlamış içme suyu borularını yeni nesil, uzun ömürlü polietilen borularla değiştirmeye başladı. Proje kapsamında bölgeye 25 bin 500 metre içme suyu hattı döşendi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından üst yapı çalışmalarına başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri, mahallede 700 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki Atatürk Caddesi'ni 1000 ton sıcak asfaltla buluşturdu. Mahalleyi 90 bin metrekare beton parke ile donatan ekipler, mahallenin çehresini baştan aşağıya yeniledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri Şube Müdürü Kaan Özaydın, "Yıllar sonra mahallemizi sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Ara sokaklarımızda ise beton parke taşı imalatlarımızı tamamladık. Kutlubey'de kış gelmeden bütün işlerimizi tamamladık" dedi.

Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür

Kutlubey Mahalle Muhtarı Ergün Akgeyik, hem Atatürk Caddesi'ni sıcak asfaltla buluşturduğu, hem de sokak aralarına beton parke taşı döşendiği için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Mahalle sakinlerinden Ömer Kaşak, uzun yıllardır gelmeyen hizmetlerin artık kendilerine ulaştığını, yapılan çalışmalardan çok memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Çavuşoğlu'na ve emek verenlere teşekkürlerini sundu. Mahalle sakini Zeliha Aydınhan ise, şimdiye kadar böyle düzenli ve güzel bir hizmet almadıklarını, üvey evlat muamelesi gördüklerini ifade ederek, kendilerine bu imkanı sunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

"Bu çalışmalara hasret kalmıştık"

Bekilli Belediye Başkanı Önder Demir, Kutlubey'in yıllardır hasret duyduğu ve özlediği bir çalışmanın gerçekleştiğini ifade ederek, "Bülent Nuri Çavuşoğlu Başkanımız diğer partiler gibi seçim zamanını beklemeden, hemen seçimin arkasından vatandaşa hizmet şiarıyla bu çalışmaları başlattı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Tek şiarımız var o da halka hizmet"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, halkın ihtiyaçları doğrultusunda bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, Kutlubey Mahallesi'nin kronikleşen sorunlarına çözüm getirdiklerini söyledi. Başkan Çavuşoğlu, "Tek şiarımız var o da halka hizmet anlayışı ile nerede, kimin ne ihtiyacı varsa, Denizli'nin kaynaklarını yine Denizli'ye harcamak için gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Kutlubey Mahallemiz çalışmalarımız neticesinde artık daha modern ve güzel bir hale gelmiştir. Kutlubey'e, Bekilli'ye hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Bekilli, denizli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli Kutlubey Mahallesi'nde Altyapı ve Üst Yapı Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
13:08 Fidan ve Şara’nın Şam manzaralı kahve keyfi Rus basınının attığı manşete bakın Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
11:50 Erbain soğukları 29 Aralık’tan itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak Erbain soğukları 29 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
22:31 Muslera ile fotoğraf çektiren genci darp eden tribün lideri gözaltına alındı Muslera ile fotoğraf çektiren genci darp eden tribün lideri gözaltına alındı
21:54 Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş’in yanıtı daha sert oldu Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu
21:37 Volkan Demirel’den olay tepki Şenol Güneş’in elini sıkmadı Volkan Demirel'den olay tepki! Şenol Güneş'in elini sıkmadı
21:19 Narin’i kim neden öldürdü Sanık avukatları tv100’de Narin'i kim neden öldürdü? Sanık avukatları tv100'de!
20:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
20:23 Sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı Sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı
19:52 MTV’de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 15:08:57. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli Kutlubey Mahallesi'nde Altyapı ve Üst Yapı Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.