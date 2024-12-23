Denizli Kutlubey Mahallesi\'nde Altyapı ve Üst Yapı Çalışmaları Tamamlandı

Politika

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bekilli ilçesi Kutlubey Mahallesi'nde tamamladığı içme suyu hattı çalışmaları sonrası üst yapı çalışmalarını da gerçekleştirerek mahallenin çehresini değiştirdi. Kutlubey'e üst yapı çalışmalarında 1000 ton asfalt döküldü, 90 bin m beton parke taşı döşendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce Bekilli ilçesi Kutlubey Mahallesi'nde başlattığı altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladı. İlk etapta Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Kutlubey Mahallesi'nde sık sık içme suyu hatlarında arıza ve patlak yaşanması sebebiyle ömrünü tamamlamış içme suyu borularını yeni nesil, uzun ömürlü polietilen borularla değiştirmeye başladı. Proje kapsamında bölgeye 25 bin 500 metre içme suyu hattı döşendi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından üst yapı çalışmalarına başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri, mahallede 700 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki Atatürk Caddesi'ni 1000 ton sıcak asfaltla buluşturdu. Mahalleyi 90 bin metrekare beton parke ile donatan ekipler, mahallenin çehresini baştan aşağıya yeniledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri Şube Müdürü Kaan Özaydın, "Yıllar sonra mahallemizi sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Ara sokaklarımızda ise beton parke taşı imalatlarımızı tamamladık. Kutlubey'de kış gelmeden bütün işlerimizi tamamladık" dedi.

Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür

Kutlubey Mahalle Muhtarı Ergün Akgeyik, hem Atatürk Caddesi'ni sıcak asfaltla buluşturduğu, hem de sokak aralarına beton parke taşı döşendiği için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Mahalle sakinlerinden Ömer Kaşak, uzun yıllardır gelmeyen hizmetlerin artık kendilerine ulaştığını, yapılan çalışmalardan çok memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Çavuşoğlu'na ve emek verenlere teşekkürlerini sundu. Mahalle sakini Zeliha Aydınhan ise, şimdiye kadar böyle düzenli ve güzel bir hizmet almadıklarını, üvey evlat muamelesi gördüklerini ifade ederek, kendilerine bu imkanı sunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

"Bu çalışmalara hasret kalmıştık"

Bekilli Belediye Başkanı Önder Demir, Kutlubey'in yıllardır hasret duyduğu ve özlediği bir çalışmanın gerçekleştiğini ifade ederek, "Bülent Nuri Çavuşoğlu Başkanımız diğer partiler gibi seçim zamanını beklemeden, hemen seçimin arkasından vatandaşa hizmet şiarıyla bu çalışmaları başlattı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Tek şiarımız var o da halka hizmet"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, halkın ihtiyaçları doğrultusunda bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, Kutlubey Mahallesi'nin kronikleşen sorunlarına çözüm getirdiklerini söyledi. Başkan Çavuşoğlu, "Tek şiarımız var o da halka hizmet anlayışı ile nerede, kimin ne ihtiyacı varsa, Denizli'nin kaynaklarını yine Denizli'ye harcamak için gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Kutlubey Mahallemiz çalışmalarımız neticesinde artık daha modern ve güzel bir hale gelmiştir. Kutlubey'e, Bekilli'ye hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - DENİZLİ