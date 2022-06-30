Denizli MHP seçim startını verdi - Son Dakika
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Denizli MHP seçim startını verdi

30.06.2022 09:16
Denizli MHP seçim startını verdi

MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, 19 ilçede gerçekleşecek, ilçe yönetimleri, mahalle temsilcileri, sandık görevlileriyle değerlendirme, istişare ve bilgilendirme toplantılarını Beyağaç ilçesinden başlattı.

MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, 19 ilçede gerçekleşecek, ilçe yönetimleri, mahalle temsilcileri, sandık görevlileriyle değerlendirme, istişare ve bilgilendirme toplantılarını Beyağaç ilçesinden başlattı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, Denizli'nin 19 ilçesinde gerçekleştirilecek toplantıların startını verdi. İlk durak ise Denizli'nin doğası ve tabiat güzellikleriyle öne çıkan Beyağaç İlçesi oldu. MHP Beyağaç İlçe Başkanlığında gerçekleşen toplantıya, MHP İl Başkanı Yusuf Garip, MHP Beyağaç İlçe Başkanı Yaşar Akakça'nın yanı sıra Beyağaç İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, mahalle temsilcileri ve sandık görevlileri katıldı. Yoğun katılımın olduğu toplantıda ilçe merkezinin yanı sıra, mahalle mahalle değerlendirmeler yapıldı, bilgilendirmeler gerçekleştirildi. Yapılacak çalışmalarla, izlenecek yol haritasıyla ilgili planlamalar yapıldı. İl Başkanı Av. Yusuf Garip, tüm katılımcıları bir bir dinledi, notlar aldı.

"Var gücümüzle çalışacağız"

Toplantının sonunda parti teşkilat üyelerine seslenen Garip, "Denizli'mizde İlçe ilçe, mahalle mahalle yürüyüşümüzü başlattık. İlk durağımız Beyağaç İlçemiz oldu. Burada dava arkadaşlarımın, ülküdaşlarımın heyecanını, azmini ve yüksek enerjilerini görmek gerçekten ziyadesiyle bizleri mutlu etti. Beyağaç'ta olduğu gibi Denizli'mizin tüm ilçelerinde ilçe yönetimlerimiz, mahalle temsilcilerimiz ve sandık görevlilerimizle bir araya geleceğiz. En kısa zamanda toplantılarımızı tamamlayacağız. Denizli genelinde değerlendirmelerimizi yaparak, en etkin şekilde çalışmalarımızı planlayacağız. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Beyefendinin vurguladığı gibi 'Vakit imanla, heyecanla ve şevkle mücadele vaktidir. Vakit hedefimize kilitlenme vaktidir. Vakit gönüllere girme, gönüllerde kucaklaşma vaktidir. Hiç kimse merak etmesin, istikbalin kudreti, tıpkı mazide olduğu gibi yine büyük Türk milleti olacaktır' Milliyetçi Hareket Partisi 53 yıllık mazisinde devlet gelenek ve göreneklerine göre hareket etmiş, şerefli Türk bayrağının temsilcisi olmuştur. 2023'e giden yolda, kadrolarımız ve teşkilatlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman ülkemize ve ilelebet dalgalanacak Ay yıldızlı bayrağımız için fedakarlık içerisinde olacağız. Yılmadan, usanmadan vatanımız için çalışacağız" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, Beyağaç, Denizli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli MHP seçim startını verdi - Son Dakika

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