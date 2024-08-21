Denizli Valisi Beyağaç Belediyesini Ziyaret Etti

Politika

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'ü ziyaret ederek, devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Beyağaç Belediyesini ziyaret etti. İlçe Kaymakamı Ünsal Emre Çitçi'nin de eşlik ettiği Vali Coşkun, Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve Beyağaç Belediye Meclis üyeleriyle bir araya gelerek, ilçede yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı. İlçenin genel durumu ve ekonomik yapısı hakkında bilgiler alan Vali Coşkun, vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti.

Ziyaretleri için Vali Coşkun'a teşekkür eden Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Denizli Valimiz Ömer Faruk Coşkun'u Beyağaç'ımızda misafir ettik. Nazik ziyaretleri için Sayın Valimize teşekkür ediyoruz" dedi. - DENİZLİ