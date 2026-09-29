Denizli Valisi Köşger, sosyal yardım vakıflarında Türkiye ortalamasını aşmayı istedi - Son Dakika
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Denizli Valisi Köşger, sosyal yardım vakıflarında Türkiye ortalamasını aşmayı istedi

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Denizli Valisi Köşger, sosyal yardım vakıflarında Türkiye ortalamasını aşmayı istedi
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Denizli Valisi Köşger başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının faaliyetleri ilçe bazında değerlendirildi. Köşger, Türkiye ortalamasının üstüne çıkılması için çalışmaların hızlandırılmasını ve hiçbir vatandaşın sosyal destek dışında kalmamasını istedi.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyetleri değerlendirildi.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında, il genelinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının performanslarının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi. İlçe kaymakamları ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının müdürlerinin katıldığı toplantıda, sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin veriler ilçe bazında ele alındı.

Geçtiğimiz hafta Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerinin etkinliği il bazında değerlendirilmiş, Türkiye genelindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının çalışmaları ele alınmıştı.

Bu toplantının ardından Denizli'de gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında ise vakıfların farklı hizmet ve yardım başlıklarındaki performansları çeşitli parametreler üzerinden incelendi. İlçelerin mevcut durumları, Türkiye ve Denizli ortalamalarıyla karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.

Kaymakamlar ve vakıf müdürleri, ilçelerindeki verilere ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi vererek değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, Türkiye ortalamasında bulunan göstergelerin daha üst seviyelere taşınmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması istendi. Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin vatandaşlara daha etkin şekilde ulaştırılması konusunda da talimat veren Vali Köşger, hiçbir vatandaşın sosyal destek mekanizmalarının dışında kalmaması için çalışmaların titizlikle sürdürülmesini istedi.

Kaynak: İHA
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