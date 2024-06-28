DEP Milletvekili İrmez, yurt dışı çıkış harcının artırılmasına karşı çıkıyor

Politika

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, yeni vergi düzenlemesine ilişkin kamuoyunda konuşulan yurt dışı çıkış harcının artırılmasına karşı olduklarını belirterek, "Bu zam gerçekleşirse Habur Sınır Kapısı'nı kullanan binlerce kişi ticaret yapamayacak duruma gelecektir." dedi.

İrmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın yanlış politikaları sonucunda ortaya çıkan ekonomik krizin, vatandaşları yoksullaştırmaya devam ettiğini; yoksullukla mücadele eden halkın şimdi de yeni vergi düzenlemeleri kapsamında ek zamlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Yeni vergi düzenlemeleri kapsamında yurt dışı çıkış harçlarının da artırılmasının beklendiğini ifade eden İrmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Garsonun bahşisinden tutun da soluduğumuz havadan bile ne kadar vergi alınacağının konuşulduğu günleri yaşıyoruz. Yurt dışı çıkış harcının 150 liradan 3 bin liraya çıkarılacağı haberleri var. Bu zam gerçekleşirse Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'nı kullanan binlerce kişi ticaret yapamayacak duruma gelecektir. Çünkü Şırnak'ta sanayi yok. Güvenlikçi politikalardan kaynaklı tarım ve hayvancılık da bitirilmiş durumda. Gençlerin yüzde 80'i işsiz. Bu nedenle Habur Sınır Kapısı'nı kullanarak günübirlik geliş-gidiş yapan gençlerimiz var. Bu harcın arttırılması demek binlerce gencin daha işsiz güçsüz kalması demektir."

İrmez, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki bazı ormanlık alanlarda haksız ve hukuksuz yere ağaç kesimleri yapıldığını öne sürerek, korucuların gözetiminde yapılan kesimlerin bir an önce durdurulması gerektiğini dile getirdi.