Derince Belediyesinde devir teslim töreni
KOCAELİ - CHP'den Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe, mazbatasını alarak Zeki Aygün'den aldığı görevin başladı. Aygün, "Demokrasinin güzelliği tüm renkleri barındırmasıdır. Bu renkler içerinde bir dönem biz görev yaptık bu dönem de Sertif görev yapacak. Birçok proje yaptık. 17 yeni projemiz var. Proje hazır, yerleri hazır. Bir tek finansmanları kaldı. Finans konusunda destek oluruz. Bize danışacağı bir şey olursa yardımcı oluruz" diyerek görevi teslim etti.
CHP'den Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe, mazbatasını alarak göreve başladı. Gökçe'ğe mazbatası adliye binasında Derince İlçe Seçim Kurulu Başkanı Özlem Sinan Dellal tarafından verildi. Daha sonra partililerle ilçe belediye binasına giden Sertif Gökçe, görevi Zeki Aygün'den teslim aldı. Sembol olarak Gökçe'ye anahtar veren Zeki Aygün yaptığı konuşmada, "Göreve geldiğimizde amacımız Derince insanına hizmet etmekti. Gökçe'de bayrağı alıp devam edecek. Göreve geldiğimiz zaman ne kimsenin siyasi görüşüne, ne ırkına, ne dinine, ne inancına, ne giysisine bakmadık. Olduğu gibi arkadaşlarımızı burada barındırdık. Ben kişinin çalışmasına bakarım. Sertif'inde aynı şekilde hareket etmesini tavsiye ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Demokrasinin güzelliği tüm renkleri barındırmasıdır. Bu renkler içerinde bir dönem biz görev yaptık bu dönem de Sertif görev yapacak. Birçok proje yaptık. 17 yeni projemiz var. Proje hazır, yerleri hazır. Bir tek finansmanları kaldı. Finans konusunda destek oluruz. Bize danışacağı bir şey olursa yardımcı oluruz" diyerek görevi teslim etti.
"Derince'de işsiz kalan gençten biz sorumlu olacağız"
Belediye binasında vatandaşlara seslenen Sertif Gökçe, ""Derince'de artık sosyal politikalar harekete geçecek. Derince'de bir avuç mutlu insan değil, kadınlar, gençler, çocuklar kazanacak. Artık Derince'de yeni anlayış var. Sosyal belediyecilik ilkelerinin tamamı uygulanacak. Gece aç yatağa giren çocuktan artık biz sorumlu olacağız. Derince'de işsiz kalan gençten biz sorumlu olacağız" diye konuştu.
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'da seçim sürecinin demokratik bir olgunlukla geçtiğini ve herhangi bir olumsuz olay yaşanmadığını belirtti. Vali Şahin ayrıca, kentte huzur ve güvenliğin öncelikli konular arasında olduğunu vurguladı. Toplantıda ayrıca, asayiş olayları, ihbarlar, sahil güvenliği, uyuşturucuyla mücadele ve trafik denetimleri gibi konular da değerlendirildi.
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