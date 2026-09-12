Dervişoğlu, 12 Eylül darbesinin 46'ncı yılında millet iradesine vurgu yaptı - Son Dakika
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Dervişoğlu, 12 Eylül darbesinin 46'ncı yılında millet iradesine vurgu yaptı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 12 Eylül darbesini millet iradesine düşürülmüş kara bir leke olarak nitelendirdi. Dervişoğlu, paylaşımında milletin iradesinin hiçbir darbenin ve vesayetin gölgesinde kalmayacak kadar güçlü olduğunu belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 12 Eylül darbesinin millet iradesine düşürülmüş kara bir leke olduğunu belirterek, "Bu büyük milletin emekle, inançla ve fedakarlıkla yoğrulmuş iradesi, hiçbir darbenin ve hiçbir vesayetin gölgesinde kalmayacak kadar güçlüdür." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından 12 Eylül 1980 darbesinin 46'ncı yılına ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"12 Eylül, millet iradesine düşürülmüş kara bir lekedir. Bu büyük milletin emekle, inançla ve fedakarlıkla yoğrulmuş iradesi, hiçbir darbenin ve hiçbir vesayetin gölgesinde kalmayacak kadar güçlüdür. 12 Eylül darbesi sonrasında yaşanan acı süreçte hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, millet iradesini hiçe sayan zihniyeti lanetliyorum. Allah, Türk milletine bir daha böylesi kara günler yaşatmasın."

Kaynak: AA

İYİ Parti, Politika, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu, 12 Eylül darbesinin 46'ncı yılında millet iradesine vurgu yaptı - Son Dakika

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