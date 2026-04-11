Dervişoğlu AVAZ Açılışında İyi Parti\'yi Temsil Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da AVAZ Araştırma ve Strateji Merkezi'nin genel merkez açılışına katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri eşlik etti. Dervişoğlu, AVAZ'ın kuruluşunun en başından beri içinde olduğunu belirtti. Dervişoğlu, "Türkiye'nin zor şartları içerisinde kuruluş adımları atılıyordu, geleceğe dair ise birtakım kaygılar yaşanıyordu; 'Acaba ne yapabiliriz', 'Çıktığımız bu yolda başarılı olabilir miyiz' gibi. Üzerinde çok fazla kafa yorduğumuzu biliyoruz. Bütün milletvekillerimizle birlikte, acaba hem AVAZ'ın bağımsız vasfını muhafaza edip ülkemiz için güzel şeyler üretmesini temin edebilmek hem de onu bağımsız, tarafsız; yani 'tarafsız' derken milletin yanında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temelleri ile felsefesinin yanında tutarak, siyasete de katkı sağlayabilecek bir yapı olma özelliğiyle sürdürebileceğime dair kafa yorulduğuna şahitlik ettik" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, AVAZ'ın büyük organizasyonlar gerçekleştirmesinin yanı sıra fikir üreten bir yapıya büründüğünü söyledi.