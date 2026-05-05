Dervişoğlu\'ndan Türkçülük Günü Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde milli kimlik vurgusu yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Duygularımızın, düşüncelerimizin, sözlerimizin ulaştığı uzaklarda bir yerlerde, türküler çığırılan her neresi varsa Türk milletinin o her bir ocağına tekrar selam olsun." dedi.

Dervişoğlu, partisinin Ankara'da bir otelde düzenlediği 3 Mayıs Türkçülük Günü programa katıldı.

Katılımcılara hitap eden Dervişoğlu, 3 Mayıs'ın kendileri için hem bir anma hem de bir kutlama günü olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, milli kültür, dil ve eğitim unsurlarının erozyona uğradığını ve bunun kitlesel ve kontrolsüz göçün ağırlığıyla birleştiğini savunarak, Avrupa milletlerinin yeniden milli kimliklerini aradığına dikkati çekti.

Millet olmanın, millet kalmanın ve üniter bir cumhuriyete sahip olmanın kıymetini bilenler olarak bir arada olduklarını vurgulayan Dervişoğlu, ülkülerini ve ilkelerini, dille olduğu kadar fikirle, fikirle olduğu kadar işle ve eylemle de ortaya koymak mecburiyetinde olduklarını dile getirdi.

"Dinlemek, konuşmak ve kucaklaşmak zorundayız"

Dervişoğlu, Türk milliyetçilerine birtakım görev ve sorumluluklar düştüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Bugün bir Türk milliyetçisine düşen en temel görev ve sorumluluk, Türk insanının nasıl daha mutlu, sağlıklı ve huzurlu yaşayacağına kafa yormaktır. Buna somut, işe yarar ve pratik çözümler sunmaktır. Siyasetini de bu amaçla yürütmektir. Hürriyetle güvenliği nasıl dengede tutacağını bilmektir. Dilini, kültürünü yeni çağa taşımak, bunu yaparken de millet şuurunu koruyabilmektir. Ormanında kesilen ağacı da fabrikasında yenilen hakkı da bir sancağı yere düşürmemek refleksiyle koruyabilmektir."

Her daim, her vesileyle ve her platformda bir araya gelmek zorunda olduklarını ifade eden Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Dinlemek, konuşmak ve kucaklaşmak zorundayız. Türk milletini bir araya getirebilmek için, Türk milletini, Türk milliyetçileri olarak yönetebilmek için, Türk milliyetçilerinin akıl ve vicdan birliği içerisinde hareket etmesini temin etmek zorundayız. Duygularımızın, düşüncelerimizin, sözlerimizin ulaştığı uzaklarda bir yerlerde, türküler çığırılan her neresi varsa, Türk milletinin o her bir ocağına tekrar selam olsun."

Dervişoğlu, program kapsamında Prof. Dr. İskender Öksüz'ün "Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi" kitabı için düzenlenen imza gününde, aldığı kitabı Prof. Dr. Öksüz'e imzalattı.

Programda, müzisyen Gökhan Kırdar da kam davulu performansı sergiledi.

Kaynak: AA

