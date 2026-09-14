Dervişoğlu'ndan yeni eğitim yılı mesajı, güvenli ve huzurlu dönem temennisi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Dervişoğlu, evlatlara zihin açıklığı ve öğretmenlere başarı dilerken güvenli, huzurlu ve verimli bir dönem temennisinde bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, güvenli, huzurlu ve verimli bir eğitim-öğretim yılı geçmesi temennisinde bulundu.
Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Okullarımızda ders zili çaldı. Yeni eğitim-öğretim yılında evlatlarımıza zihin açıklığı, öğretmenlerimize başarılar diliyor, her şeyden önce güvenli, huzurlu ve verimli bir dönem temenni ediyorum."
Kaynak: AA
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