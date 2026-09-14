Dervişoğlu'ndan yeni eğitim yılı mesajı, güvenli ve huzurlu dönem temennisi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, güvenli, huzurlu ve verimli bir eğitim-öğretim yılı geçmesi temennisinde bulundu.

Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Okullarımızda ders zili çaldı. Yeni eğitim-öğretim yılında evlatlarımıza zihin açıklığı, öğretmenlerimize başarılar diliyor, her şeyden önce güvenli, huzurlu ve verimli bir dönem temenni ediyorum."