Dervişoğlu: Sorunları Çözmek İçin Tarafları Anlamak Gerek - Son Dakika
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Politika

Dervişoğlu: Sorunları Çözmek İçin Tarafları Anlamak Gerek

24.07.2025 14:06
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İYİ Parti Başkanı Dervişoğlu, Diyarbakır'da sorunların çözümü için doğru tartışma zeminleri gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Hep yarım asırlık bir problemden bahsediyoruz ama problemin çözülebilmesi için sıhhat derecesi yüksek zeminler oluşturup oralarda bu sorunu anlamlı bir biçimde tartışabilmeyi de becerebildiğimiz pek söylenemez. İnsanların birbirine ön yargılarla yaklaştığı bir sürecin de çözümlere yönelik sonuçlar ortaya çıkarması mümkün olamaz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi ziyaret için Diyarbakır'a geldi. Dervişoğlu ilk önce Diyarbakır Barosu'nun ziyaret ederek Baro Başkanı Abdulkadir Güleç ile bir araya geldi. Bu ziyaretin ardından Dervişoğlu ve beraberindekiler Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na (DTSO) geçti. Burada DTSO Başkanı Mehmet Kaya ile görüşen Dervişoğlu, yaptığı açıklamada, "Bizim Diyarbakır'la özel hukukumuz var. Çünkü biz Diyarbakır'ı seviyoruz, önemsiyoruz. Diyarbakır'ı hem ekonomik hem de sosyal olarak bugün bulunduğu yerden çok daha üst seviyede layık görüyoruz. Türkiye bir sürecin içerisindedir. Farklı görüşlerimiz olabilir. Farklılıkların neden kaynaklandığını da elbette ki tartışacağız ama ortak bir tarafımız var. Şart ne olursa olsun gelişmelerin iyiye doğru gitmesinden yana da bir ortak tavrımız var. Doğru başlangıçlar yapılması lazım, doğru sonuçlar alınabilmesi adına. Bazı başlangıçların doğru olmadığına dair kanaatimizi kamuoyuna açık bir şekilde dile getiriyoruz. Konuyla ilgili taassuplarımız, bağnazlıklarımız yok ama kaygılarımız ve endişelerimiz var. Bu kaygılar ve endişelerin ortadan kaldırılması yok edilmesi adına da sıhhat derecesi yüksek bir değerlendirme kabiliyetine kavuşmamız lazım. Gittiğim her yerde söylüyorum. Sorunlar tanımlanarak çözülmez. Sorunları çözmek yolunda da doğru bir söylemin inşa edilmesi gerekiyor. Türkiye'nin konuşması gerekiyor. Hep yarım asırlık bir problemden bahsediyoruz ama problemin çözülebilmesi için sıhhat derecesi yüksek zeminler oluşturup oralarda bu sorunu anlamlı bir biçimde tartışabilmeyi de becerebildiğimiz pek söylenemez. İnsanların birbirine ön yargılarla yaklaştığı bir sürecin de çözümlere yönelik sonuçlar ortaya çıkarması mümkün olamaz" diye konuştu.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK -Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu: Sorunları Çözmek İçin Tarafları Anlamak Gerek - Son Dakika

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