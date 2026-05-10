Destici: Anne, milletin ruhunu yoğuran öğretmendir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destici: Anne, milletin ruhunu yoğuran öğretmendir

10.05.2026 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Anne, yalnızca evladını büyüten değil, aynı zamanda milletin ruhunu da yoğuran en büyük öğretmendir"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Anne, yalnızca evladını büyüten değil, aynı zamanda milletin ruhunu da yoğuran en büyük öğretmendir." ifadesini kullandı.

Destici, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, annelerin sevginin, merhametin, fedakarlığın ve sabrın yeryüzündeki en güzel temsilcileri olduğunu belirtti.

Bir insanın karakterinin, bir milletin vicdanın ve bir toplumun geleceğinin, önce annelerin yüreğinde şekillendiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Anne, yalnızca evladını büyüten değil, aynı zamanda milletin ruhunu da yoğuran en büyük öğretmendir. Türk milleti tarih boyunca anneliğe büyük bir hürmet göstermiş, anneyi ailenin direği, toplumun temeli olarak görmüştür. Bizleri vatanına, bayrağına, inancına ve değerlerine bağlı bireyler haline getiren, gecesini gündüzüne katarak evlatlarını yetiştiren annelerimizdir. Bugün sahip olduğumuz birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunun arkasında da yine annelerimizin emeği, duası ve alın teri vardır. Özellikle şehit annelerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenemez. Vatan uğruna evladını toprağa veren, ama buna rağmen metanetini ve vakarını koruyan şehit annelerimiz, milletimizin en büyük şeref ve gurur kaynaklarından biridir. Onların fedakarlığı, bu milletin hafızasında daima yaşayacaktır. Hepsine minnettarız."

Kaynak: AA

Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici: Anne, milletin ruhunu yoğuran öğretmendir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:43
Batman Petrolspor’da şampiyonluk coşkusu
Batman Petrolspor'da şampiyonluk coşkusu
15:32
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
15:15
Tamer Karadağlı’ya şok Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yuhalandı
Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı
15:13
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı
Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı
15:01
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 16:10:53. #7.12#
SON DAKİKA: Destici: Anne, milletin ruhunu yoğuran öğretmendir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.