Destici: CHP'deki sürecin tarafı değiliz

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'de yaşanan 'mutlak butlan' sürecinde taraf olmadıkları belirterek, "Hiçbir siyasi partide, bu tür olayların yaşanmasını, hiçbirimiz istemeyiz ya da istememeliyiz. Tabii bir siyasi çekişme var şu anda CHP içerisinde ve biz bu çekişmenin bir tarafı değiliz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki Gecek Camisi'nde bayram namazı kılıp, hemşehrileri ile bayramlaştı. Destici, bayramlaşmanın ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. CHP'de yaşanan 'mutlak butlan' süreci ve bayramın ikinci günü gerçekleştirilecek siyasi partiler arası bayramlaşma programlarına ilişkin bir soruları yanıtladı.

Yaşanan sürecin CHP'nin kendi iç meselesi olduğunu belirten Destici, "Öncelikle tabii ki siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Hiçbir siyasi partide, bu tür olayların yaşanmasını, hiçbirimiz istemeyiz ya da istememeliyiz. İşin, siyasi boyutu, siyasi tarafı bu. Tabii bir siyasi çekişme var şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde ve biz bu çekişmenin bir tarafı değiliz. Yani bir kere, çok net bir şekilde bunu ifade etmek istiyorum. Diğer taraftan ortada bir karar var. Hukuki bu karar. Tabii ki, herkes kararla ilgili düşüncelerini söyleyebilir, fikirlerini ifade edebilir. Doğru diyen olabilir, yanlış diyen olabilir ama neticede herkes karara uymakla yükümlüdür. Çünkü biz hukuk devletiyiz. Yani 'Beğendiğimiz hukuki karara uyarız, beğenmediğimiz hukuki karara uymayız' gibi bir durum söz konusu değildir. Yani o zaman herkes istemediği karara uymazsa ülkede huzur olmaz. Yani ülkede kargaşa olur, anarşi meydana gelir, neticede Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bu süreç uzun bir süredir devam ediyordu ve bu kararın çıkacağını ifade edenler vardı, çıkmayacağını ifade edenler vardı. Neticede bu karar çıktı" diye konuştu.

BBP olarak işaret ettiği partiler dışında kendileriyle bayramlaşmak isteyen tüm partilerle bayramlaştıklarını ifade eden Destici, şunları söyledi:

"PKK'nın siyasi partisi ve onun etrafında, kümelenen işte TİP gibi, EMEP gibi işte birkaç siyasi parti dışında bizimle bayramlaşmak isteyen partilerin hemen hemen tamamıyla bayramlaşıyoruz. Çünkü bayram kardeşliktir, barıştır, affetmektir, küskünlükleri, dargınlıkları ortadan kaldırmaktır. Biz de inşallah, bayramlaşacağız. Arkadaşlarımız hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni de ziyaret edecekler diğer siyasi partilerimizi başta AK Parti olmak üzere, ziyaret edecekleri gibi onları da misafir olarak kabul edeceğiz. Diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bu butlan kararından önceki yönetimi de farklı bir noktada, Meclis'te bir bayramlaşma programı gerçekleştiriyorlar. Daha önceden verilmiş bir söz olduğu için arkadaşlarımız kuvvetle muhtemel birkaç arkadaşımız da orayı da ziyaret edecektir. Netice de bu hadiseyi daha da büyütmemek gerekir, bu bayramdır. Davet olan her yere biraz önce söylediğim gibi yeter ki terörü desteklemesin, hain olmasın herkesle bayramlaştık ve bayramlaşmaya devam edeceğiz."

Destici, cami cemaatiyle bayramlaşmasının ardından ilçedeki ikametine gitti.