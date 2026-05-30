Destici, liderlerle bayramlaştı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti liderleriyle telefon görüşmesi yaparak bayramlaştı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile telefonla görüşerek Kurban Bayramlarını tebrik etti. Görüşmelerde bayramın manevi iklimine vurgu yapan Destici, bu mübarek günlerin milli birlik ve beraberliği daha da güçlendirmesi temennisinde bulundu. Destici, "Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm gönül coğrafyamıza huzur ve kardeşlik getirmesini diliyor; birlik içerisinde daha nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum" dedi.

Liderler de Destici'nin ve Büyük Birlik Partisi camiasının bayramını tebrik ederek, araması için teşekkürlerini iletti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak şahsının ve Büyük Birlik camiasının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Destici ayrıca TBMM Başkanı, bakanlar ve STK genel başkanları ile telefonda bayramlaştı.