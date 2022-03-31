DEVA Parti'li Yeneroğlu: "İnsan Hakları Eylem Planı hedeflerinden sadece 96'sı uygulandı" - Son Dakika

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki bir yıllık 261 hedeften yalnızca 96'sının hayata geçirildiğini savundu.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İnsan Hakları Eylem Planı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının üzerinden bir yıl geçtiğini söyledi.

Eylem planındaki bir yıllık 261 hedeften sadece 96'sının hayata geçirildiğini tespit ettiklerini aktaran Yeneroğlu, planda vadedilen, ancak gereği yerine getirilmeyen hedeflerin saymakla bitmeyeceğini iddia etti. Yeneroğlu, işkence yapan polislerin adeta ödüllendirildiğini, insanların talimatla tutuklandığını, insan hakları ihlalleri nedeniyle vatandaşların feryat ettiğini ve Türkiye'nin insan hakları konusunda Rusya'nın bile gerisinde kaldığını ileri sürdü.

Eylem planında yargı bağımsızlığına yer verilmediğini savunan Yeneroğlu, "Yargı bağımsızlığı olmadan insan haklarının olması mümkün mü? İnsan hakları eylem planında yargı bağımsızlığını sağlamak için yargıda çok ciddi yapısal reformlar öngörülmeliydi." ifadesini kullandı.