DEVA Partisi Bütçeyi Eleştirdi

Politika

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, bütçede, vatandaşın olmadığını ileri sürerek "ret" oyu vereceklerini belirtti.

Avşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı bütçe görüşmelerini değerlendirdi.

Bütçe sürecinde birçok bakanın 2024 yılı bütçesini ne yaptıklarını, 2025 yılı bütçesini ise ne yapacaklarını anlatmadığını belirten Avşar, "Bakanlar, muhalefetin eleştirilerini, muhalefetin vatandaşın haklı taleplerini dile getirmesini; partizanca, muhalefeti kötülercesine, kendi 22 yıllık bütün birikimlerini üst üste koyup pazarlamaya devam etti." dedi.

Bütçede vatandaşın olmadığını savunan Avşar, bütçeye "ret" oyu vereceklerini bildirdi.

Avşar, bazı belediyelere yönelik görevlendirmelere ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları üzerinden yürütülen işlemlere de tepki gösterdi.