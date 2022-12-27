Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Doğu'daki aşiret liderlerinden aldığını öne sürdüğü bir bilgiyi paylaştı. Sevigen, HDP'nin kapatılması durumunda yeni bir parti kurulmayacağını ve milletvekillerinin DEVA Partisi listesinden seçime gireceğini söyledi.
Sevigen'in bu iddialarına DEVA Partisi cephesinden yanıt gecikmedi. Genel Başkan Ali Babacan, söz konusu iddiaları "Asılsız, topyekun yalan" olarak değerlendirdi.
Babacan, açıklamalarının devamında şunları söyledi: "Meşru bir siyasi partiye kim terörist diyorsa asıl gerçek terörü onlar beslemiş oluyor. Dikkat edin. Burada demokratik bir çaba var. Meşru siyaset çabasını yok sayıp terör sınıfına koyduğunuzda terörü desteklemiş oluyorsunuz. 'Siz hiç siyasetle uğraşmayın kardeşim, size siyasette alan açmayacağız' diyorsunuz."
Son Dakika › Politika › CHP'li Sevigen'in 'HDP'li vekiller' iddiasına DEVA Partisi lideri Babacan'dan cevap! - Son Dakika