CHP'li Sevigen'in 'HDP'li vekiller' iddiasına DEVA Partisi lideri Babacan'dan cevap! - Son Dakika
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CHP'li Sevigen'in 'HDP'li vekiller' iddiasına DEVA Partisi lideri Babacan'dan cevap!

27.12.2022 16:28

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'in, "Halkların Demokratik Partisi (HDP) kapatılırsa milletvekilleri Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisinden seçime girecek" iddiasına cevap veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Asılsız, topyekun yalan" ifadesini kullandı.

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Doğu'daki aşiret liderlerinden aldığını öne sürdüğü bir bilgiyi paylaştı. Sevigen, HDP'nin kapatılması durumunda yeni bir parti kurulmayacağını ve milletvekillerinin DEVA Partisi listesinden seçime gireceğini söyledi.

BABACAN'DAN İDDİALARA YANIT GELDİ

Sevigen'in bu iddialarına DEVA Partisi cephesinden yanıt gecikmedi. Genel Başkan Ali Babacan, söz konusu iddiaları "Asılsız, topyekun yalan" olarak değerlendirdi.

"HDP MEŞRU BİR SİYASİ PARTİDİR"

Babacan, açıklamalarının devamında şunları söyledi: "Meşru bir siyasi partiye kim terörist diyorsa asıl gerçek terörü onlar beslemiş oluyor. Dikkat edin. Burada demokratik bir çaba var. Meşru siyaset çabasını yok sayıp terör sınıfına koyduğunuzda terörü desteklemiş oluyorsunuz. 'Siz hiç siyasetle uğraşmayın kardeşim, size siyasette alan açmayacağız' diyorsunuz."

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SON DAKİKA: CHP'li Sevigen'in 'HDP'li vekiller' iddiasına DEVA Partisi lideri Babacan'dan cevap! - Son Dakika
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