Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye yönelik sert ifadeler: Bugüne kadar bu ülkeye bir faydası oldu mu? - Son Dakika
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Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye yönelik sert ifadeler: Bugüne kadar bu ülkeye bir faydası oldu mu?

14.08.2022 00:09
Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye yönelik sert ifadeler: Bugüne kadar bu ülkeye bir faydası oldu mu?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik çok sert sözler sarf eden Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu Bahçeli'nin bugüne kadar bu ülkeye bir faydası oldu mu?" diye sorduktan sonra, "Bildiği tek şey var kin ve nefret" şeklinde konuştu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin toplamda 3'ncü mitinginin gerçekleştirildiği Yozgat'ta açıklamalarda bulundu. Konuşmasında MHP lideri Bahçeli'ye tepki gösteren Babacan, "Bir ayağı siyasetin içinde, bir ayağı şiddetin içinde" dedi. İktidarın 2023 hedeflerine değinen Babacan, "Bu güzel hedeflere giden yoldan saptılar" ifadesini kullandı.

"BİLDİĞİ TEK ŞEY KİN VE NEFRET"

Ali Babacan şöyle konuştu: "Çok büyük bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Daha önceki akşam Karaman il başkanımıza, onlarca kişinin gözü önünde saldırı oldu. Bu Bahçeli'nin bugüne kadar bu ülkeye bir faydası oldu mu? Bildiği tek şey var... Kin, nefret. Başka da bildiği bir şey yok. Bir ayağı siyasetin içinde, bir ayağı şiddetin içinde. Bahçeli ve ortağının ülkeyi bataklığa sürüklemesine izin vermeyeceğiz.

"TÜRKİYE'NİN 2023 HEDEFLERİNE NE OLDU?"

Bir zamanlar Türkiye'nin 2023 hedefleri vardı. Şunun şurasında 2023'e 4 ay kaldı. 2023 hedeflerimize ne oldu Beştepe? Kişi başı gelir 25 bin dolara yükselecekti. Olmadı. Ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisine sokacaktı. Ne oldu? Olmadı. İhracatımız 500 milyar dolara çıkacaktı. Olmadı. Bu güzel hedeflere giden yoldan saptılar. Bunlar ülkeyi, koskoca Türkiye'yi çıkmaz sokaklara soktular. Debelenip duruyorlar."

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