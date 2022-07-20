DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gümüşhane'de parti binasının açılışına katıldı - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gümüşhane'de parti binasının açılışına katıldı

20.07.2022 21:29
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gümüşhane'de parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Gümüşhane İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Gümüşhane İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Bayburt'taki ziyaretlerinin ardından Gümüşhane'ye gelen Babacan, Atatürk Caddesi'nde parti otobüsünden vatandaşları selamladı.

Babacan, aynı caddedeki parti binasının açılışında yaptığı konuşmada, kuruluşlarının üzerinden henüz 2 yıl geçmesine rağmen 81 il merkezinde teşkilatlandıklarını, 716 ilçede de ilçe başkanlarının görev başında olduğunu söyledi.

Damla damla büyüdüklerini, Türkiye'de tüm caddelerde, sokaklarda, mahallelerde var olduklarını ifade eden Babacan, teşkilatların kapı kapı dolaştığını aktardı.

Babacan, ziyaretlerde hem vatandaşları dinlediklerini hem de partilerinin Türkiye için hazırladığı çözümleri, planları, programları paylaştıklarının altını çizerek, "Sürekli halkımızla iç içeyiz. Onun için Türkiye'nin durumunu çok iyi anlıyoruz, onun için ülkemizin içine düştüğü bu kriz ortamını vatandaşlarımızla beraber bizzat yaşıyoruz." dedi.

Türkiye'nin sorunlarını çok iyi bildiklerini ifade eden Babacan, şu değerlendirmede bulundu:

"Devletin, TÜİK'in açıkladığı enflasyon yüzde 70'lerde. Gerçek enflasyonun yüzde 200'e yaklaştığını gayet iyi biliyoruz. TÜİK'in açıkladığı o uydurma rakam üzerinden maaşları arttırılan emeklimizin, işçimizin, asgari ücretlimizin, memurumuzun ne kadar büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını gayet iyi biliyoruz. Biz halden anlıyoruz. Bu ülkenin sorunlarını iyi biliyoruz. Onun için her konuda çözümlerimizi hazırlıyoruz. Çok detaylı hazırlıklar yapıyoruz. Her alanda eylem planları açıklıyoruz. İlk eylem planımızı tarım konusunda attık, ilk adımı toprağa attık. Tam 56 madde açıkladık. 'Türkiye'de tarım nasıl ayağa kalkar, çiftçinin yüzü nasıl güler' diye 56 maddede ortaya koyduk."

Açılışın ardından esnaf ziyareti de yapan Babacan, vatandaşlarla sohbet etti.

Babacan'a ziyaretlerinde Genel Merkez yöneticileri Aysun Hatipoğlu, İhsan Günaydın, Sedat Kadıoğlu, Hasan Karal, Evrim Rızvanoğlu, Mustafa Yeneroğlu ve Mehmet Emin Ekmen de eşlik etti.

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Kaynak: AA

Deva Partisi, Gümüşhane, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gümüşhane'de parti binasının açılışına katıldı - Son Dakika

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