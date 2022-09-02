DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kavaf, Edirne'de esnafı ziyaret etti

DEVA Partisi Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kavaf, Edirne'de esnafı ziyaret etti.

Kavaf, önce partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısına katıldı.

İddialı ve ülkeyi yönetmeye talip olan bir parti olduklarını belirten Kavaf, Türkiye'nin dört bir yanında saha çalışmalarına devam etiklerini ifade etti.

İktidara hazırlıklı bir şekilde yürüdüklerini anlatan Kavaf, "Partimizin her alandaki politikalarını oluşturan eylem planlarını hazırladık. İlk eylem planımız tarım. Vatandaşımızın tarımda yaşadığı sorunlar, ülkemizin gelecekteki tarım politikaları nasıl olmalı, bununla ilgili kapsamlı bir çalışma yürüttük." dedi.

Kavaf, sosyal politikalar, sosyal devlet, hukuk, yargı gibi alanlarda 22 eylem planı hazırladıklarını ifade etti.

Ayakkabı boyacısı DEVA Partisi'ni bilmediğini söyledi

Konuşmaların ardından Kavaf ve beraberindekiler esnafı ziyaret etti.

Kavaf, il başkanlığı karşısında ayakkabı boyacılığı yapan İsmail Dalbüken'e (70) "DEVA partisini biliyor musun?" diye sordu.

Dalbüken de DEVA partisini bilmediğini söyledi.

Ayakkabı boyacısına okuma yazma bilip bilmediğini soran Kavaf, "Paraları tanıyor musun? Nasıl oy kullanıyorsun, oy kullandın mı şimdiye kadar?" dedi.

Dalbüken de parmak basarak oy kullandığını ve görevlilerin kendisine nereye parmak basması gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Kavaf, ayakkabı boyacısına parti broşürü vererek, parti hakkında bilgilendirdi.

Bir gazetecinin, "DEVA partisini tanıyamadı ne söylemek istersiniz?" sorusuna Kavaf, "Okuma yazması yokmuş. Duydunuz 'oy kullanırken sandık başındaki memurlar nereye bas derse oraya basıyorum' dedi." diye yanıtladı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şallıoğlu, DEVA Partisi Edirne İl Başkanı Kerem Arda ve beraberindekiler ziyaretlerde yer aldı.