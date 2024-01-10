Develi\'nin 1. Etap Mahalleleri Doğalgaza Kavuşuyor

Büyükşehir Meclisinde oy birliğiyle alınan 1/5000 ölçekli imar planı neticesinde Develi'nin 1. Etap mahalleleri Tombak, Sarıca, Öksüt, Zile, Gazi ve Karacaviran'ın doğalgaza kavuşması için imar çalışması başladı.

Alınan karardan ve çalışmaların başlamasından dolayı Gazi Mahallesi Muhtarı Mehmet Ceran, Karacaören Mahallesi Muhtarı İbrahim Koyuncu, Öksüt Mahallesi Muhtarı Yusuf Okur ve Sarıca Mahallesi Muhtarı Bekir Ulusoy, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Doğalgaz için gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen sonrasında sıcak asfalt çalışmalarının da başlayacağını belirten Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar, "Doğalgaz nimetinden bütün mahallelerimizin istifade etmesi için gayret göstermeye devam ediyoruz. 16 bin doğalgaz abonesi olan ve bunu ilçemizin her kırsal mahallesine ulaştırmak için girişimlerimiz devam etmekte. Bu hususta 1. Etap mahallelerimizde Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle alınan 1/5000 imar kararı sonrası imar çalışmaları başlamış bulunmakta. Her zaman olduğu gibi doğalgazın mahallelerimize ulaşmasında da desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyor; çalışmaların hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ