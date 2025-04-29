Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler - Son Dakika
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Politika

Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler

Devlet Bahçeli\'den \'İstanbul\'u terk edin\' diyen Celal Şengör\'e ağır sözler

MHP lideri Devlet Bahçeli, ''İstanbul topun ağzında, vakit daraldı. Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek'' diyen Prof. Dr. Celal Şengör'ü ağır sözlerle eleştirdi. Bahçeli, ''İstanbul'un terk edilmesini isteyen işgal artıklarına diyeceğim şudur: Kanımızla, canımızla vatan yaptığımız İstanbul'u değil terk etmek tek bir taşından bile vazgeçmeyiz, sırt dönmeyiz.'' dedi.

29.04.2025 14:13
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İstanbul Silivri'de 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem endişe yarattı. Depremin ardından açıklamalarda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, "6,2'lik bir depremin kendisinden küçük artçıları olması beklenen bir durumdur. Ancak devamında 6,2'den büyük bir deprem ya da depremler olursa bunun İstanbul'da beklenen büyük depremin öncüleri olabileceği ihtimali daha güçlenir" dedi.

"EN MANTIKLI ADIM ŞEHRİ TERK ETMEK"

"Öncüyse de 10 sene sonra olacak depremin mi öncüsü 10 dakika sonra olacak depremin mi bunu bilemeyiz" diyen Şengör, "İstanbul topun ağzında. Yıllardır alınmayan tedbirler yüzünden vakit daraldı. Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek" ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ, CELAL ŞENGÖR'E SERT ÇIKTI

Şengör'ün söz konusu açıklaması günlerce konuşulurken; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de isim vermeden Şengör'ü hedef aldı.

Yazılı bir açıklama yapan ve İstanbul depremine dair görüşlerini belirten Bahçeli, Şengör'e, "Deprem konusunda çalışan ilim insanlarının ve ortaya karışık söylemleri meslek edinen sözde uzmanların çelişkili, birbiriyle tamamen çatışan söz ve değerlendirmeleri kabul edilir gibi değildir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine can alıcı bir konuda ağız birliği halinde hareket etmek akademik ahlak ve edebin gereğiyken, bu yapılamamıştır. Bir deprem uzmanı akademisyenimiz tarafından, Kumburgaz çukurundaki fay hattının tamamen kırılmasıyla İstanbul'da başka bir deprem tehlikesinin kalmadığına dönük iyimser açıklaması yüreklere su serpmiş olsa bile, sıralı tedbirleri aksatmadan ve ara vermeden almak zorunluluktur."

"İŞGAL ARTIKLARI"

"İstanbul'un terk edilmesini isteyen işgal artıklarına ise diyeceğim şudur: Kanımızla, canımızla vatan yaptığımız İstanbul'u değil terk etmek tek bir taşından bile vazgeçmeyiz, sırt dönmeyiz. Fukara olan aklın sonucu ukala dildir. Bu dil müteyakkız zekadan mahrum, bağımsız vicdandan uzak, Türk ve Türkiye düşmanlığıyla malul CHP kuryesi dilidir ve son derece tehlikelidir.

Bugünkü CHP yönetimi, milli birliğimiz, milli varlığımız ve bağımsızlığımız üzerinde hesabı olan ve kale kapımıza kadar dayanan zalimane mihrakların koçbaşı rolüne talip olacak kadar alçalmış ve başkalaşmıştır. Gelinen bu aşamada CHP demek, taviz, tahkir ve teslimiyet döngüsü demektir."

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Son Dakika Politika Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • şakir:
    ADAM DOGRU SOYLUYOR ISTANBULU TERK EDIN DIYE YARIN BIRGUN ANLARSINIZ 210 98 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    cahilligin bilime meydan okuyusu. adam istanbul oldugu icin bos yere terk edin demiyor. denetimini yapmaktan bile aciz oldugunuz tabut evlerin altında canlar kalmasın diye terk edin diyor. insanları bu kadar degersiz goren cag dısı bir anlayıs iste. 206 100 Yanıtla
  • osman şahin:
    Prof şengörün söylemleri çok mantıklı yılardır önlem alınmadı diyor bahçeli iyi analiz et iyi oku 156 54 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Karaktersi bunak 162 43 Yanıtla
  • özkan milezoğlu:
    KENDİSİ DÜNYAYI TERK ETTİ DEPREMDEN KORKMMUYOR. MASKELİ DUBLOR GEZİYOR KONUŞSUNDA GÖREK SESİNİ 130 32 Yanıtla
  • onur pari:
    Ya bir sus artık ya. 105 35 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Celal Şengör hocamız bilimsel açıklama yapıyor bu zatı zungur gevşek gevşek vatan millet edebiyatı parçalıyor adam ülkeyi teslim edin demedi Allah aşkına sen nasıl bir parti başkanı olursun hayret hadi sen oldun peşinde koşanlara ne demek lazım oda ayrı bir hayret 86 28 Yanıtla
  • improwler:
    akp li biri söylese, bahçeli : istanbul da risk var.hocamız bilim adamıdır canını korumanızı istiyor.bir kişi buradan ayrıl demişsse onun eline ne geçebilirki. bu sadece iyiliğinizden istemekten başka bir anlama gelmez. burasıda türkiye başka ilde türkiye.hepimiz kardeşiz. 70 26 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bahçeli ,Sana Silivri'de bir villa yakışır gel orda yaşa hemde sahilde olsun... 57 31 Yanıtla
  • taylan Terzi:
    Adam terk edin derken iyiliğiniz için diyo sanki yunanlılarla savaşa girmiş gibi açıklama yapmış 55 20 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ya satir satir kocaman kocaman aciklamalar...devlet kagittan mi ibaret...niye diyorum bunu.. bu boyle yaz a 4 ' e paylastan ote gram hayri olmayan birisine dondu aon 20 yildir. icraat yok.. icraat makamina gelecek gucu de yok.. koca koca paragraflar surekli.. kompozisyon yarismasina katilmis gibi.. niye ...cunku hasili diyecek bir cumlesi yok. ve cogunlukla da nefret soylemi...kotu dil. 42 21 Yanıtla
  • ss890066:
    CHP ye atıp tuttuğu , PKK ye methiyeler düzdüğü zamanın yarısını deprem için konuşsaydı keşke. 49 12 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    konuşamıyor herhalde hep yazı hep yazı 39 12 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Sayın Prof.Dr. Celal Şengör hocamız kendi Brongesinde cözüm gerekçesiyle çok calışmaktan sersemleşmiş. Başbuğ Sayın Devlet Bahçeli' de bir Siyasetçi olarak Prof. Dr. Celala kaçmak yok yola devam, üstüne düşen ev ödevlerini yap demek istemiş ola bilir :)) 20 17 Yanıtla
  • zoro beyi:
    Adam niye terk edin diyor Bahçeli ne anlıyor şaka gibi 24 4 Yanıtla
  • Nejla Besenk:
    tabi senin oturduğun binamı artık villamı sağlam olan garibanlara olcak siz ayakta kalmaya devam edeceksiniz. Laf yapacağınıza kentsel dönüşümle en hızlı şekilde şu eski binaları yok edin. Kanal istanbula yapılan yatırımları şu binalara yapsanız kimse zarar görmez istanbul da yok olmaz 20 6 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Zamanında Tesla' nın Elektrikle Deprem sağlaya bileceğine inanılıyordu. Fakat Depremi sağlaya bilmek için çook Elektrik gerekiyordu ve bunu denediği anda Devletin tüm şebekeleri patlak ve Depremi sağlaya bilir diye, şikayetler üzeri deneyi durdurulmuştu. Şuan 5 Devlet de aynı anda Elektrik şebekeler gitmiş durumda. Kimbilir ne deney :( 14 8 Yanıtla
    Onur Tecimer:
    Hastalıklı zihinlerin komplo fantezileri 4 0
  • sus ceo:
    İlim adamlarının sözleri senin gibi bir eli yağda bir eli balda yaşayanları niye rahatsız etti. Bilgin olmayan konuda konuşmak ve halkı bilgilendiren bilim adamını aşağılamak vicdansız ve haddini aşmaktır . Senin miadın doldu. Bu ülke senin gibi siyasetçilerin koltuğu bırakmamasından dolayı perişan durumda. Millet sizden bıktı. 13 2 Yanıtla
  • SELO:
    KENDİSİ NEDEN İSTANBULUN EN RİSKLİ BÖLGESİNDE YAŞIYOR O ZAMAN TERKEDİN DİYORDA 4 8 Yanıtla
  • Security Specialist:
    ABD bir dönem Rusya' dan gaz alınmasını AB ye yasaklamıştı. Firmalar Demir Cam Taş neyle eritecekler gaz yoksa, Elektrikle Arabalar ve ziviler neyle ısınçak yine Elektrik. Peki hatırlayın, bir dönem Alman haberleri bildiri yapmıştı. Gas olmasa Elektrik şebekelerin bu yükü kaldıramaz diye :))) 10 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Ey Bahçeli, millet senin verdiğin hatalı kararlarından dolayı perişan durumda. Bu yaştan sonra bu millete yapacağın en hayırlı iş siyasetten uzak durman ve köşene çekilmendir. Allah'ım bundan sonra senin gibilerden bu ülkeyi korusun. 7 1 Yanıtla
  • Hasan Tartal:
    Sayın Devlet Bahçeli yine olayı yanlış anladı adam düşmana verelim demiyor İstanbul'u yenilemeye zaman kalmadı terk edelim diyor... Sen ve destek verdiklerinin 1999 beri hoç bir şey yapmadığınızı zaman kalmadığını anlatıyor anlatıyorda ne sen nede destek verdiklerin anlamıyor...! 7 1 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Hicbir kuruma baglı olmayan ve her dedigi cıkan usmezsoy hoca 7.2 olması ic8n 350 km fay hattı lazım dedi.kafayımı 7ediniz demeye getirdi.bence .. 2 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    celali bir daha tv ler gostermez herhalde 1 1 Yanıtla
  • serkan güler:
    senin yaladigin taraf demirinden kumundan betonundan çalınmış binalar için ruhsat verdi ya hani o binalar gtumuze kaçacak gidebilen gitsin can kaybı azalsın diyor ama sende anlayacak beyin nerde 0 0 Yanıtla
  • Turan BAKIR:
    Yazmayayım dedim ama dayanamadım, celal hocayı tüm dünya üniversiteleri tanıyor biliyor ve kendi üniversitelerine davet ediyorken, ülkede bilime karşı siyaseti anlamak ancak politika ile açıklanır. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler - Son Dakika
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