Devlet Bahçeli'nin grup toplantısına taktığı rozet dikkat çekti - Son Dakika
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Politika

Devlet Bahçeli'nin grup toplantısına taktığı rozet dikkat çekti

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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısına yeni takımı Karagümrük'ün rozetiyle çıktı. Bahçeli, geçtiğimiz sezon Beşiktaş üyeliğinden ayrılmıştı ve Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve beraberindeki kulüp yöneticileri tarafından onursal üyelik beratı ile 80 numaralı Fatih Karagümrük forması takdim edilmişti. Bahçeli'nin bu hamlesi, hafta sonu oynanacak kritik Fatih Karagümrük - Galatasaray olası şampiyonluk mücadelesi öncesinde dikkat çekti.

07.05.2024 16:48  Güncelleme: 16:58
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Ancak Bahçeli'nin konuşması kadar yakasındaki rozette dikkat çekerek gündem oldu. Bahçeli, geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ın kongre üyeliğinden ayrılarak Fatih Karagümrük taraftarı olmuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısına, hafta sonu oynanacak kritik Fatih Karagümrük - Galatasaray olası şampiyonluk mücadelesi öncesinde yeni takımı Karagümrük'ün rozetini takarak çıktı.

Devlet Bahçeli, grup toplantısına Karagümrük'ün rozetiyle çıktı

PROTESTOLARDAN SONRA BEŞİKTAŞ'TAN İSTİFA ETMİŞTİ

Bahçeli, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe- Konyaspor karşılaşmasında tribünlerdeki deprem protestolarında "Hükümet istifa" sloganı atılmasını "Sorumsuzluk ve şuursuzluk" olarak nitelendirmiş, yine aynı sezon oynanan Beşiktaş- Antalyaspor maçında da "istifa" sloganlarının atılmasının ardından Beşiktaş üyeliğinden ayrılmıştı.

Bahçeli, yaptığı açıklamada, "Müsabakada deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır" demişti.

KARAGÜMRÜK'TEN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Fatih Karagümrük Kulübü, X hesabından Bahçeli ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Kulüp resmi hesabından yapılan paylaşıma, "Değerli büyüğümüz Sayın Devlet Bahçeli, grup toplantısında kulübümüzün rozetini takarak hepimize onurlandırmıştır. Kendisine sonsuz teşekkür ederiz." notu düşüldü.

Devlet Bahçeli, grup toplantısına Karagümrük'ün rozetiyle çıktı

KULÜP YÖNETİCİLERİ ONURSAL ÜYELİK VERMİŞTİ

Bahçeli, 27 Şubat'ta, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve beraberindeki kulüp yöneticilerini kabul etti. Heyet, kulüple ilgili bilgilendirmede bulunarak, Bahçeli'ye onursal üyelik beratı ile üzerinde ismi yazılı 80 numaralı Fatih Karagümrük formasını takdim etmişti.

Devlet Bahçeli, grup toplantısına Karagümrük'ün rozetiyle çıktı
Devlet Bahçeli\'nin grup toplantısına taktığı rozet dikkat çekti

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