Devlet Bahçeli, MHP Ankara İl Başkanının Şirket Binasının Açılış Törenine Katıldı

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın şirket binasının açılış törenine katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'ndeki açılış törenine katıldı. Bahçeli'ye MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız ile Yaşar Yıldırım, Grup Başkan Vekili Filiz Kılıç ve partililer eşlik etti. Programın açılışında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Duaların ardından kurdele kesip şirketin açılışını yapan Bahçeli, yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra binadan ayrıldı.