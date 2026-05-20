Dijital Dünyada Yalanlar ve Bilinçli Kullanım

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Kısa videoların, anlık sürekli içerik akışlarının bizi derin okumadan, analizden mahrum bırakmaması lazım. Dijital dünyayı uygun bir şekilde kullanmamız lazım. Birtakım diğer kabiliyetlerimizi azaltmaması lazım" dedi.

Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi 2026, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İletişim Başkanı Duran, programın açılışında gerçekleştirdiği konuşmada bugünün dijital çağında sadece yalanın ve dezenformasyonun olmadığını ifade etti. Duran, "Eskiden beri hep yalanın kendine has bir üstünlüğü vardı. Hani derler ya 'gerçek ayakkabısını giyene kadar yalan dünyayı dolaşır' diye. Bu itibarla yalana karşı hakikatin kavgası hep olmuştur. Ancak günümüzde başka bir gerçeklikle karşı karşıyayız. O da sanal dünyanın, dijital dünyanın imkanlarının çok geniş olması. O bildiğimiz konvansiyonel medya zamanındaki yalanlar, yönlendirmeler sonradan ortaya çıktı. Mesela radyo zamanında kitlelerin nasıl bir propagandayla yanlış yönlendirildiğini sonradan yazarlar, entelektüeller yazdılar" diye konuştu.

"Birtakım manipülatif görsellerin etkisinde çok rahatlıkla kalabiliyoruz"

Gençlerin dijital dünyadaki yalanları fark etme konusunda kabiliyetlerini geliştirmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Duran, "Yoksa biz deepfake teknolojilerinin, yapay zeka destekli sahte videoların, ses klonlama sistemlerinin ve birtakım manipülatif görsellerin etkisinde çok rahatlıkla kalabiliyoruz. Eğlence alanını daha rahat karşılayabilir miyiz? Hiç de o görüşte değilim. Eğlence alanı da oldukça yönlendirmeli ve birtakım şirketlerin ve onların arkasındaki sahiplerinin değerlerinin bize taşınması süreci. Biz bu dijital dünyanın dışında var olamayız. Bu çok değerli bir şey. Fakat imkanlarını bilerek ama risklerini de görerek bizim bundan korunmamız elbette gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"Kısa videoların bizi derin okumadan mahrum bırakmaması lazım"

Geleceğin mücadele alanının kara, deniz, hava olmadığını, sanal ve dijital alem olduğunun açık bir hakikat olduğunu kaydeden Duran, şöyle konuştu:

"Böylece genç nesiller bunlara karşı çok daha farkındalık içerisinde ve bilinç içerisinde olacak. Kısa videoların, anlık sürekli içerik akışlarının bizi derin okumadan, analizden mahrum bırakmaması lazım. Dijital dünyayı uygun bir şekilde kullanmamız lazım. Birtakım diğer kabiliyetlerimizi azaltmaması lazım. Yapay zeka çağında acaba insanlar bazı becerilerini kaybedecek mi diye şimdiden bir korku var. Bunun yolu bildiğimiz bazı konvensiyonel konularda halen ısrarcı olmak. Ben kitap okumayı onlardan birisi olarak görüyorum."

"İnsanlar sizin heyecanınızdan etkilenmeli"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, gençlerin içindeki dürtü ve heyecanı ortaya koyması gerektiğini kaydederek, "İnsanlar sizin heyecanınızdan etkilenmeli. Siz çevrenizi etkilemelisiniz. O yüzden dezenformasyona döndüğümüz zaman da bizi tahrik ediyorlar. Diyorlar ki, bu doğru. Siz onun doğru olup olmadığını mutlaka araştırmalısınız. İletişim Başkanımız da söyledi, ben onu biraz çeviriyorum. 'Doğru ayağa kalkana kadar yalan dünyayı dolaşır.' Dolayısıyla doğru olarak daha hızlı olmamız lazım. Doğru bilgiye daha çabuk ulaşmamız lazım ve araştırmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Bak ve İletişim Başkanı Duran, salondaki gençlerle öz çekim gerçekleştirdi. Program, konuşmaların ardından düzenlenen panelle devam etti. - ANKARA