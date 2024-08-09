Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan 'Roblox' açıklaması - Son Dakika
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Politika

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan 'Roblox' açıklaması

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, erişim engeli getirilen 'Roblox' adlı çevrimiçi oyun platformuna ilişkin, 'Amacımız, dijital ağların ülkelerin topluluk kurallarına ve hukukuna uyması' dedi.

09.08.2024 17:00
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Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan "Roblox" açıklaması

"Amacımız, dijital ağların ülkelerin topluluk kurallarına ve hukukuna uyması"

ANKARA - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, erişim engeli getirilen "Roblox" adlı çevrimiçi oyun platformuna ilişkin, "Amacımız, dijital ağların ülkelerin topluluk kurallarına ve hukukuna uyması" dedi.

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye'de 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblax'a, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim engeli getirilmesine ilişkin İhlas Haber Ajansı'na açıklamada bulundu. Sansüre ve yasaklara karşı bir parti olduklarını ifade eden Yayman, "Hükümet bu platformları Türkiye'ye davet eden, Türkiye'de topluluk kurallarını oluşturan, bununla ilgili 5651 sayılı yasayı düzenleyen hükümet ve parti biziz. Biz özgürlükleri sonuna kadar savunuyoruz. Fakat son tahlilde bir taraftan özgürlük ve güvenlik dengesinin doğru biçimde kurulması gerekiyor. Sosyal medya şirketlerinin kendilerini devletlerin önünde görmesini asla kabul etmiyoruz. Sosyal medya şirketlerinin kendilerini milletlerin üzerinde görmelerinin asla kabul etmiyoruz. Nasıl ki Roblox, İnstagram, Meta ve X Almanya'da Almanya'nın hukuk kurallarına uygu olarak çalışıyorsa, uygun davranıyorsa, Türkiye'de de aynı hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. Bir takım erişim engelleri getiriliyor. Erişim engeli getirilmesini asla doğru bulmayız ama diğer taraftan da muhakkak ama muhakkak dijital ağların Türkiye'nin hukukuna uymasını bekliyoruz. Çifte standarda karşıyız, özgürlükleri, kamu düzenin sonuna kadar savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Amacımız, dijital ağların ülkelerin topluluk kurallarına ve hukukuna uyması"

Sosyal ağların çok önemli olduğunu vurgulayan Yayman, "Meselemiz Roblox, İnstagram değil. Amacımız topyekün dijital ağların o ülkelerin topluluk kurallarına uyması, o ülkelerin hukukuna uyması. Bildiğiniz gibi sosyal ağlar çok çok önemli. Bir taraftan sanal kumarın, dijital bağımlılığın, pedofili, kadına şiddetin, cinsel, kadın istismarının ötekileştirmenin, ırkçılığın, faşizmin, dijital faşizmin, sansürün en çok uygulandığı alan burası. Dijital ağlar daha fazla özgürlük alanı getirmesi gerekirken, yeni bir kutuplaşmanın da kapısı araladı. Gerçek hayatta nasıl davranıyorsak, sanal dünyada da öyle davranmamız gerekiyor. Gerçek hayatta suç olan şeyin, sanal dünyada sanki serbest olduğu, legal ahlaki olduğu kanaati var" şeklinde konuştu.

Dijital platformlarının evrensel normlara uygun davranması gerektiğini düşündüklerini söyleyen Yayman, dijital ağların Türkiye'nin hukukuna, ananelerine ve dinine uygun davranmasını beklediklerinin altını çizdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan 'Roblox' açıklaması - Son Dakika

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