Dijitalleşme Riskleri Üzerine Uyarı - Son Dakika
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Politika

Dijitalleşme Riskleri Üzerine Uyarı

HÜDA PAR’lı Demir, dijitalleşmenin Türkiye'nin bağımsızlığı için ciddi riskler taşıdığını belirtti.

07.11.2024 17:46
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HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "Dijitalleşme süreci Türkiye'nin küresel dijital sisteme entegrasyonunu hızlandırırken ülkemizin bağımsızlığı açısından ciddi riskler taşımaktadır." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, temassız ödemelerin zorunlu hale gelmesi ve 7 bin lirayı aşan işlemlerin bankacılık sistemi üzerinden yapılmasının ciddi sorunlar doğuracağını söyledi.

Dijitalleşme ile bankaların her para transferinden komisyon aldığını ve bunun vatandaşları zor durumda bıraktığını ifade eden Demir, "Yüzde 4 ile 6 arasında değişen bu komisyonlar, hem ticari hem de kişisel işlemlerde sürekli bir maliyet getirecek. Türkiye'de bankalar finansal yapıya tamamen hakim olacaktır. Bu durum ekonomik eşitsizliği artıracak ve dar gelirli vatandaşları daha da mağdur edecektir." diye konuştu.

Dijitalleşme ile ilgili atılan adımları endişe ile izlediklerini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Dijitalleşme süreci Türkiye'nin küresel dijital sisteme entegrasyonunu hızlandırırken ülkemizin bağımsızlığı açısından ciddi riskler taşımaktadır. Özellikle kuantum bilgisayarların gelişimiyle küresel elitlerin kontrol ettiği bir dijital ağın parçası haline gelebiliriz. Bu da Türkiye'nin güvenliği açısından bir risktir. Türkiye, bu sistemde sadece bir uygulayıcı pozisyonuna düşebilir. Yapacak bir şeyi kalmaz, kendini müdafaa etme, tedbir alma gibi adımları atamayabilir. Türkiye'nin güvenliği açısından bundan kaçınılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Her tarafa yayılacak bir dijital finans sistemi düşünülürken bu risklerin hesap edilmesi lazım."

Kaynak: AA

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