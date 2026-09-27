Dilekçe Komisyonu'na 17 bin 489 başvuru yapıldı, en fazla dilekçe İstanbul'dan geldi - Son Dakika
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Dilekçe Komisyonu'na 17 bin 489 başvuru yapıldı, en fazla dilekçe İstanbul'dan geldi

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TBMM Dilekçe Komisyonu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nda 17 bin 489 başvuru aldı. Dilekçelerde çalışma ve sosyal güvenlik 3 bin 131, adalet hizmetleri 2 bin 261 başvuruyla öne çıkarken en fazla dilekçe 3 bin 183 ile İstanbul'dan gönderildi.

TBMM Dilekçe Komisyonu'na 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nda gerçekleştirilen 17 bin 489 başvurunun 3 bin 131'i çalışma ve sosyal güvenlik, 2 bin 261'i de adalet hizmetleri konusunda yapıldı.

AA muhabirinin TBMM Başkanlığının 28. Dönem 4. Yasama Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, Dilekçe Komisyonu'na bu yasama yılında 17 bin 489 başvuruda bulunuldu. Bu başvuruların 14 bin 709'u e-Dilekçe, 1871'i kayıtlı elektronik posta, 844'u posta, diğerleri ise elden, kurum içi, faks, milletvekili ve diğer kurumlar yoluyla iletildi.

Başvuruların 11 bin 624'ü şahsi imzalı dilekçe, 2 bin 822'si ise toplu imza ile yapıldı. Toplu imzaya katılan kişi sayısı ise 91 bin 975 oldu. Dilekçelerin 14 bin 49'u erkeklerden, 3 bin 368'i kadınlardan, 72'si de tüzel kişilerden geldi.

Öte yandan e-Dilekçe sistemine 1 Ekim 2025 ile 18 Eylül 2026 arasında 32 bin 476 kişi kaydolurken, programa kayıtlı kişi sayısı ise 510 bin 234'e ulaştı.

Komisyona ulaşan başvuruların konulara göre sıralaması da belirlendi. Komisyon başvuru işlemleri için 3 bin 397 dilekçe gönderilirken, bunu 3 bin 131 ile çalışma ve sosyal güvenlik, 2 bin 261 ile de adalet hizmetleri takip etti. Eğitim hizmetleri için 930, şehircilik, konut ve barınma için de 556 dilekçe gönderilen Komisyona en fazla başvuru 3 bin 183 ile İstanbul'dan geldi.

Dilekçe Komisyonu'na Ankara'dan 1641, İzmir'den 1000 başvuru yapılırken, en az Tunceli, Bayburt ve Kilis'ten dilekçe iletildi.

Komisyon Başkanlık Divanı 28. Dönem 4. Yasama Yılında 21 toplantıda 16 bin 177 dilekçe hakkında görüşülemeyeceğine ilişkin 10 bin 416 karar aldı. Ayrıca 214 dilekçe mevzuata uygun olmadığından ya da mükerrer olması sebebiyle işlemden kaldırılarak hıfzolundu.

Divanın dilekçelerin görüşülemeyeceğine ilişkin 539 kararına yapılan itirazlar üzerine, söz konusu dilekçeler Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu'na (DKGK) sevk edildi. DKGK'nin yasama yılında gerçekleştirdiği ilk toplantıda, Komisyon Başkanlık Divanınca karara bağlanan dilekçelerden süresi içinde itiraza uğrayan 116'sı görüşülürken, söz konusu dilekçelerin karar konusu olamayacağına hükmedildi.

Kaynak: AA
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