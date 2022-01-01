Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, sosyal medya üzerinden son anket sonuçlarını paylaştı.
Anket sonuçlarında AK Parti'deki 10 puanlık oy kaybı dikkatlerden kaçmadı.
Ankete göre; kararsızların oy oranı ise 10 puana yakın artmış durumda.
Dindar seçmenler arasında oylarını artıran ilk parti HDP iken, İYİ Parti ve Deva da dindar seçmenlerini artırmış durumda.
Sencar, "Metropoll'ün 2021 yılında gerçekleştirdiği 12 " Türkiye'nin Nabzı" araştırmasında kendilerini "Dindar" olarak tanımlayan tüm seçmenlerin "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna verdikleri cevapların üçer aylık dönemlerdeki oranları." ifadelerini kullandı.
Anket sonucuna göre AK Parti'ye Ocak ve Mart ayında yüzde 49,9 destek veren dindar seçmenin tercihi değişti
AK Parti'ye destek yüzde 10 azaldı.
HDP'ye oy veren dindar seçmende ise artış var.
HDP anket sonucuna göre yüzde 10'un üzerinde yer alıyor.
Son Dakika › Politika › Dindar seçmenin tercihinde büyük değişiklik: Yüzde 10 fikir ayrılığında - Son Dakika