Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzlalı iş insanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Tuzla'daki sitelerin yöneticileri meclis üyeleri ile birlikte iftar programında bir araya geldi.
Programın ardından geçtiğimiz günlerde banttan inen ve Kabine üyelerine dağıtılan Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile birlikte kısa bir şehir turu yapan Bakan Kurum'a Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı eşlik etti. Direksiyon koltuğuna oturan Başkan Yazıcı, aracın performansından bir hayli memnun kaldı.
Eğlenceli anların yaşandığı gezinti esnasında Başkan Yazıcı'nın sete sert girmesi araçtakileri bir hayli sarstı. Çevredeki vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aracı görenler "Yakışmış başkanım" demekten kendini alamadı.
Son Dakika › Politika › Direksiyonda Başkan Yazıcı vardı! Togg ile sete çok sert girince fena sarsıldılar - Son Dakika