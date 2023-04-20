Direksiyonda Başkan Yazıcı vardı! Togg ile sete çok sert girince fena sarsıldılar - Son Dakika
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Direksiyonda Başkan Yazıcı vardı! Togg ile sete çok sert girince fena sarsıldılar

20.04.2023 15:10

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla'da katıldığı iftar programının ardından Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile birlikte Togg'a binerek kısa bir gezi gerçekleştirdi. Eğlenceli anların yaşandığı gezinti sırasında direksiyon başına geçen Başkan Yazıcı'nın sete sert bir biçimde girmesi ilginç anlara sahne oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzlalı iş insanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Tuzla'daki sitelerin yöneticileri meclis üyeleri ile birlikte iftar programında bir araya geldi.

TOGG'LA ŞEHİR TURU YAPTILAR

Programın ardından geçtiğimiz günlerde banttan inen ve Kabine üyelerine dağıtılan Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile birlikte kısa bir şehir turu yapan Bakan Kurum'a Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı eşlik etti. Direksiyon koltuğuna oturan Başkan Yazıcı, aracın performansından bir hayli memnun kaldı.

BAŞKAN YAZICI SETE SERT GİRDİ

Eğlenceli anların yaşandığı gezinti esnasında Başkan Yazıcı'nın sete sert girmesi araçtakileri bir hayli sarstı. Çevredeki vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aracı görenler "Yakışmış başkanım" demekten kendini alamadı.

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İklim Değişikliği, Murat Kurum, Tuzla, TOGG, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Direksiyonda Başkan Yazıcı vardı! Togg ile sete çok sert girince fena sarsıldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Direksiyonda Başkan Yazıcı vardı! Togg ile sete çok sert girince fena sarsıldılar - Son Dakika
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