DİSİDER Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DİSİDER Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı

DİSİDER Başkanı\'ndan 15 Temmuz mesajı
15.07.2026 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSİDER Başkanı Şeyhmus Akbaş, 15 Temmuz darbe girişiminin milletin iradesiyle başarısız kılındığını belirterek, şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andı. Terörsüz Türkiye hedefinin demokrasi ve ekonomiye katkı sağlayacağını vurguladı.

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü bir kez daha andığını belirterek, " Şehitlerimizi rahmet ve gazilerimizi şükranla yad ediyoruz" dedi.

DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, 15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik düzenini ve milli iradeyi hedef alan hain darbe girişiminin; aziz milletin cesareti, devletin kararlı duruşu ve demokrasiye sahip çıkan tüm kesimlerin ortak iradesi sayesinde başarısızlığa uğratıldığını ifade etti. Akbaş, "Aradan geçen on yılın ardından Türkiye, geçmişte yaşadığı acı tecrübelerden çıkardığı derslerle demokratik kurumlarını daha da güçlendirmeye, hukuk devleti ilkesini pekiştirmeye ve toplumsal dayanışmasını geliştirmeye devam etmektedir. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda atılan her adımın; ülkemizin huzuruna, ekonomik kalkınmasına, toplumsal birlik ve beraberliğine, yatırım ortamının güçlenmesine ve uluslararası rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. DİSİDER olarak inanıyoruz ki; güçlü bir ekonomi ancak güçlü bir demokrasi, hukukun üstünlüğü, güven ortamı ve kalıcı toplumsal barış üzerine inşa edilebilir. Üretimin, yatırımın ve istihdamın artması; güven ve istikrar ikliminin güçlenmesiyle mümkün olacaktır. Bu vesileyle temennimiz; ülkemizin bir daha benzer acılar yaşamaması, demokrasimizin daha da güçlenmesi, toplumsal barışın kalıcı hale gelmesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ilerlemesidir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü bir kez daha anıyor; şehitlerimizi rahmet ve gazilerimizi şükranla yad ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Güvenlik, Politika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika DİSİDER Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Kolonlarından çatlama sesi gelen 7 katlı bina tahliye edildi Kolonlarından çatlama sesi gelen 7 katlı bina tahliye edildi
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı
Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.’si bunda nasıl duruyor Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.'si bunda nasıl duruyor?
Elazığ’da Engelli Çocuğa Şiddet İddiası Elazığ'da Engelli Çocuğa Şiddet İddiası
Bursa’da komşu dehşeti “Eşime göz kırptı“ iddiası can aldı Bursa'da komşu dehşeti! "Eşime göz kırptı" iddiası can aldı
Araları bozuk muydu Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal’la ilgili iddiaya yanıt Araları bozuk muydu? Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal'la ilgili iddiaya yanıt

08:23
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
08:16
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
07:59
İşte Haluk Levent’in ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
07:33
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
01:41
Milas’taki 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı
Milas'taki 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı
23:56
Dünya Kupası’ndaki ilk finalist İspanya
Dünya Kupası'ndaki ilk finalist İspanya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 09:48:52. #7.12#
SON DAKİKA: DİSİDER Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.