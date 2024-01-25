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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız Astana'da Suriye konulu toplantıya katıldı - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız Astana'da Suriye konulu toplantıya katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Astana'da düzenlenen 'Suriye' konulu 21. Yüksek Düzeyli Toplantı'ya katıldı. Toplantıda, sahadaki durum ve terörizmle mücadele, bölgesel gelişmeler, siyasi süreç, geri dönüşler ile insani yardım konuları ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız Astana\'da Suriye konulu toplantıya katıldı
25.01.2024 - 19:53,  Güncelleme: 19:55
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Astana'da düzenlenen 'Suriye' konulu 21. Yüksek Düzeyli Toplantı'ya katıldı. Toplantıda, sahadaki durum ve terörizmle mücadele, bölgesel gelişmeler, siyasi süreç, geri dönüşler ile insani yardım konuları ele alındı.

Astana formatındaki 'Suriye' konulu 21. Yüksek Düzeyli Toplantı 24-25 Ocak tarihlerinde Astana'da düzenlendi. Türkiye'yi toplantıda Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız başkanlığındaki bir heyetle temsil etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda sahadaki durum ve terörizmle mücadele, bölgesel gelişmeler, siyasi süreç, geri dönüşler ile insani yardım konuları ele alınmış; toplantı sonunda mutad olduğu üzere Ortak Bildiri yayınlanmıştır. Toplantı vesilesiyle, Kazak makamları, Astana Süreci'nin gözlemci ülkeleri ve BM kuruluşları ile ikili görüşmeler de yapılmıştır. Bu vesileyle, Kazakistan'ın Astana toplantılarına ev sahipliğinden duyulan memnuniyet dile getirilmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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