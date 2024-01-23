Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Astana\'daki Suriye Toplantısına Katılacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın başkanlığındaki kurumlararası heyet, 24-25 Ocak'ta düzenlenecek Astana formatındaki Suriye Konulu 21. Yüksek Düzeyli Toplantı'ya katılacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Astana formatındaki Suriye konulu 21. Yüksek Düzeyli Toplantı, 24-25 Ocak tarihlerinde Astana'da düzenlenecektir. Ülkemiz toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız başkanlığındaki kurumlararası bir heyetle iştirak edecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA