 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Astana'daki Suriye Toplantısına Katılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Astana'daki Suriye Toplantısına Katılacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın başkanlığındaki kurumlararası heyet, 24-25 Ocak'ta düzenlenecek Astana formatındaki Suriye Konulu 21. Yüksek Düzeyli Toplantı'ya katılacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Astana\'daki Suriye Toplantısına Katılacak
23.01.2024 - 14:55,
Abone Ol

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın başkanlığındaki kurumlararası heyet, 24-25 Ocak'ta düzenlenecek Astana formatındaki Suriye Konulu 21. Yüksek Düzeyli Toplantı'ya katılacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Astana formatındaki Suriye konulu 21. Yüksek Düzeyli Toplantı, 24-25 Ocak tarihlerinde Astana'da düzenlenecektir. Ülkemiz toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız başkanlığındaki kurumlararası bir heyetle iştirak edecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Suriye, Diplomasi, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Astana'daki Suriye Toplantısına Katılacak - Son Dakika


20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
17:24 Bankada sıra gelmeyince sinirlendi, asılsız bomba ihbarında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 20:57:05. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Astana'daki Suriye Toplantısına Katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement