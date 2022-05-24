Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin'deki Türkiye mezunlarıyla bir araya geldi

Filistin'e resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye mezunlarıyla bir araya geldi.

Filistin'e resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarına devam ediyor. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile İkinci Türkiye-Filistin Ortak Komite Toplantısına katılan Çavuşoğlu, daha sonra Filistin'deki Türkiye mezunlarıyla görüştü.

Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arasında kardeşlik köprüsü olan Filistin'deki Türkiye mezunlarıyla görüştük. Filistinlilere Türkiye Burslarını daha da artıracağız" dedi.

(İHA)