Çavuşoğlu, Türkiye-İsrail İş Konseyi ile bir araya geldi - Son Dakika
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Çavuşoğlu, Türkiye-İsrail İş Konseyi ile bir araya geldi

25.05.2022 19:43

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ziyareti dahilinde Türkiye-İsrail İş Konseyi ve İsrail'deki Türkiyeliler Birliği mensuplarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ziyareti dahilinde Türkiye-İsrail İş Konseyi ve İsrail'deki Türkiyeliler Birliği mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra dışişleri bakanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, başkent Tel Aviv'de Türkiye-İsrail İş Konseyi ve İsrail'deki Türkiyeliler Birliği mensuplarıyla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Türkiye-İsrail İş Konseyi ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, Türkiye-İsrail İş Konseyi ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, Türkiye-İsrail İş Konseyi ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, Türkiye-İsrail İş Konseyi ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, Türkiye-İsrail İş Konseyi ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, Türkiye-İsrail İş Konseyi ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, Türkiye-İsrail İş Konseyi ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, Türkiye-İsrail İş Konseyi ile bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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