Dışişleri Bakanı Fidan, 13-14 Eylül'de Suriye'ye ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, 13-14 Eylül'de Suriye'ye ziyaret gerçekleştirecek

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Eylül tarihlerinde Suriye'ye ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette, 8 Aralık 2024'ten bu yana her alanda tesis edilen yakın iş birliğinin kapsamlı değerlendirilmesi ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Eylül tarihlerinde Suriye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan'ın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile 6 Ağustos ve 8 Eylül tarihlerinde Ankara'da yaptığı görüşmelerin ardından gerçekleştirileceği bu ziyaret, Türkiye ve Suriye arasında 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana her alanda tesis edilen yakın iş birliğinin bir göstergesini teşkil ediyor.

Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde ise Suriye'de kalıcı istikrar, barış ve refah ortamının tesis edilmesine yönelik Türkiye'nin de destek verdiği çok yönlü çabaların ve eski rejimin devrilmesinden bu yana önemli ölçüde ilerleme kaydedilen ikili ilişkilerin kapsamlı bir değerlendirmesini yapması, Suriye'yle ticaret, enerji, ulaşım ve bağlantısallık dahil birçok alanda devam eden iş birliğinin kurumsal çerçevesinin ve hukuki zemininin daha da güçlendirilmesi hususunda Türkiye'nin iradesini yinelemesi ve bilhassa bölgesel bağlantısallık projelerine ilişkin değerlendirmelerini paylaşması, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Suriye'deki entegrasyon sürecine dair SDG'nin kendini feshetmesi başta olmak üzere yaşanan gelişmeleri ele alması ve bu konuda alınan kararların zamanlıca uygulanmasının önemini vurgulaması, Suriye'de devlet otoritesinin kapsayıcı bir temelde güçlendirilmesi ve Suriyeli Türkmenler dahil olmak üzere Suriye toplumunun tüm bileşenlerinin eşit vatandaşlık temelinde Suriye'nin birlik ve refahına katkı sağlamasının temin edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunması, Türkiye'nin; Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin korunması, devlet kurumlarının güçlendirilmesi, ekonomik toparlanmasının hızlandırılması ve bölgesel bağlantılarının yeniden tesis edilmesi ile Suriye halkının huzur ve refah içerisinde yaşayabilecekleri bir ülkenin inşası için desteğini sürdüreceğini ifade etmesi, ve Suriye'nin güneyindeki durum ile İsrail'in Suriye'nin güvenlik ve istikrarını giderek daha fazla tehdit eden saldırganlığı karşısında uluslararası toplumla birlikte atılabilecek adımları ele alması öngörülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Fidan, 13-14 Eylül'de Suriye'ye ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika

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