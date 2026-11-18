Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanısıra Körfez'deki son durum ve bölgedeki ihtilafları sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.