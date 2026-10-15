Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü\'de CICA 7. Zirvesi\'nde Sri Lankalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Sri Lanka Dışişleri, Dış İstihdam ve Turizm Bakanı Vijitha Herath ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya'da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 7. Zirvesi kapsamında bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Sri Lanka Dışişleri, Dış İstihdam ve Turizm Bakanı Vijitha Herath ile görüştü.