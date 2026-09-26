Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Kurulu marjında düşünce kuruluşlarına seslendi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Kurulu marjında düşünce kuruluşlarına seslendi

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Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Kurulu marjında düşünce kuruluşlarına seslendi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında 25 Eylül'de ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından temsilciler ve akademisyenlerle düzenlenen oturumda açılış konuşması yaptı. Fidan, oturumda katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında bugün (25 Eylül) ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından temsilciler ve akademisyenlerle düzenlenen "Re-evaluating Multilateralism in Transforming World: The Role of Regional Ownership" başlıklı oturumda açılış konuşması gerçekleştirdi ve soruları yanıtladı.

Kaynak: İHA
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