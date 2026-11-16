Dışişleri Bakanı Fidan Brüksel\'de Gerapetritis ile toplantı marjında görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan Brüksel'de Gerapetritis ile toplantı marjında görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de bölgelerarası güvenlik toplantısı marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis ile görüştü. Fidan, AB Dış İlişkiler Konseyi kapsamındaki toplantıya katılmak üzere Belçika'ya gelmişti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'da Yunanistan Dışişleri bakanı Georgios Gerapetritis ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya geldi. Bakan Fidan, başkent Brüksel'deki toplantı marjında bugün Yunanistan Dışişleri bakanı Georgios Gerapetritis ile görüştü.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?