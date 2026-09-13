Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanının Suriye ziyaretinin planlandığını söyledi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanının yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyaretinin planlandığını belirtti. Fidan, Cumhurbaşkanının bu ziyareti uzun zamandır arzu ettiğini ve şartları oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Cumhurbaşkanımızın yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti uzun zamandır arzu etmekte. Şartları oluşturmaya çalışıyoruz."
Kaynak: İHA
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