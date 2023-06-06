Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ilk paylaşım: Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ilk paylaşım: Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz

06.06.2023 15:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Hakan Fidan yeni açtığı Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı. Fidan tweet'inde "Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'sinde Mevlüt Çavuşoğlu'nun yerine Dışişleri Bakanı olarak atanan eski MİT Başkanı Hakan Fidan bugün açtığı Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı.

ERDOĞAN'A ŞÜKRANLARINI SUNDU

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini İbrahim Kalın'a devrettiğini ifade eden Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

"MİLLİ DIŞ POLİTİKA VİZYONUMUZU DAHA DA GELİŞTİRECEĞİZ"

Bakan Fidan paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz."

YORUMLAR (1)
  • Erhan Yılmaz: Adam geleceğin Başkanı inşallah Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ilk paylaşım: Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz - Son Dakika


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