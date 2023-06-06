Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'sinde Mevlüt Çavuşoğlu'nun yerine Dışişleri Bakanı olarak atanan eski MİT Başkanı Hakan Fidan bugün açtığı Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini İbrahim Kalın'a devrettiğini ifade eden Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.
Bakan Fidan paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz."
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ilk paylaşım: Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz - Son Dakika