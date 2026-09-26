Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya geldi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya geldi

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Dışişleri Bakanı Fidan, New York\'ta KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-KKTC ilişkileri ile bölgesel ve küresel son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında New York'taki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-KKTC ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel son gelişmeler ele alındı.

Kaynak: İHA
Tahsin ErtuğruloğluHakan FidanDiplomasiNew YorkPolitikaTürkiyeKıbrısDünyaSon Dakika

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