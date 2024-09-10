Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Arap dünyasına yönelik yaklaşımının samimi olduğunu ve bu konuda gerekli siyasi iradeye sahip olduklarını ifade etti. Fidan, Türkiye'nin bölgedeki ilişkilerini güçlendirme niyetinde olduğunu belirterek, işbirliği ve karşılıklı fayda önceliklerinin altını çizdi.
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10.09.2024 14:51:02. #1.12#
SON DAKİKA: Hakan Fidan: Türkiye Arap Dünyasına Yakın - Son Dakika
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