Dışişleri Bakanı Fidan yarın BAE'de Stratejik Konsey hazırlıklarını görüşecek - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan yarın BAE'de Stratejik Konsey hazırlıklarını görüşecek

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın BAE'yi ziyaret edecek. Ziyarette Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ikinci toplantısı hazırlıkları gözden geçirilecek; Fidan'ın Hürmüz ve Babülmendep'te seyrüsefer serbestisi ile Gazze'de Barış Planı'nın ikinci aşamasını vurgulaması bekleniyor.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; ziyarette Türkiye ile BAE arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ikinci toplantısına yönelik hazırlıkların gözden geçirilmesi öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Fidan'ın ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde; Türkiye'nin, Körfez'deki savaştan en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan BAE'yle tam dayanışma içinde olduğunu teyit etmesi, bölgeye dışarıdan müdahalelerin ihtilafların kronikleşmesine yol açtığına, bu itibarla bölgesel sahiplenme anlayışının güçlendirilmesi gerektiğine işaret etmesi, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında seyrüsefer serbestisinin sağlanmasının bölgesel ve küresel istikrar bakımından ehemmiyetine vurgu yapması öngürülüyor. Fidan'ın ayrıca barış ve istikrara kavuşmuş birleşik bir Yemen'in, Orta Doğu'nun güvenliği bakımından da kritik önemde olduğunu ifade etmesi, Gazze'de vakit kaybedilmeksizin Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesi, insani durumun iyileştirilmesi ve imar faaliyetlerinin başlatılması gerektiğini ifade etmesi; bu çerçevede her iki ülkenin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Barış Kurulu'nun çalışmaları hakkında istişarelerde bulunması, işgalci İsrail'in saldırıları karşısında, Gazze ve Lübnan'da ateşkesin korunması ve kalıcı hale getirilmesini teminen, uluslararası toplumun kararlı ve ortak bir tutum sergilemesinin önemini vurgulaması bekleniyor.

Kaynak: DHA
Birleşik Arap EmirlikleriDış PolitikaHakan FidanOrta DoğuPolitikaGazzeDünyaSon Dakika

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