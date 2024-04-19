Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komiseri Oliver Varhelyi ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komiseri Oliver Varhelyi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Komşuluk ve Genişlemeden sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ile telefonda görüştü. Görüşmede, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi'nde alınan kararların sonuçları değerlendirildi.

19.04.2024 16:41
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Komşuluk ve Genişlemeden sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, AB Komiseri Oliver Varhelyi ile telefonda görüştü. İkili arasındaki görüşmede, 17-18 Nisan 2024 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi'nde ülkemize ilişkin kabul edilen kararların sonuçları değerlendirildiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komiseri Oliver Varhelyi ile görüştü - Son Dakika

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