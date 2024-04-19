Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komiseri Oliver Varhelyi ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı: Türk savunma sanayimizin ürettiği İHA'lar ve helikopterler orman yangınlarına güç veriyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk savunma sanayisinin ürettiği Bayraktar TB2 ve Aksungur İHA'lar ile T-70 NEFES helikopterlerinin orman yangınlarıyla mücadelede önemli bir güç olduğunu belirtti. Yumaklı, Türkiye'nin iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu ve orman yangınlarıyla daha çok mücadele edileceğini söyledi. Ayrıca, orman teşkilatının teknoloji odaklı mücadelede önemli bir aşamaya geldiğini vurguladı.