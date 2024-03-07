Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret çerçevesinde ABD'ye geldi. Fidan, cuma günü mevkidaşı Blinken ile görüşecek.
Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın resmi ziyaret kapsamında ABD'nin başkenti Washington'a yerel saatle 18.00'de (Türkiye saatiyle 02.00'de) ulaştığını bildirdi.
Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyaret için gittiği ABD'de cuma günü mevkidaşı Antony Blinken ile görüşecek. Kaynaklar, perşembeden itibaren temaslarına başlayacak olan Dışişleri Bakanı Fidan'ın ziyareti sırasında Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı da icra edeceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'da basın ve düşünce kuruluşları ile de bir araya gelecek. - WASHINGTON
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