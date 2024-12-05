Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi Genel Sekreteri ile Görüştü

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, görüşmede Türkiye'nin gözlemci üyesi olduğu Arap Ligi ile ilişkilerini güçlendirme konusundaki kararlılığını da dile getirdi.